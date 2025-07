OPORTUNIDADE

Projeto abre vagas gratuitas para cursos de desenho técnico e costura industrial em Salvador

Inscrições ficam abertas até 11 de julho

O projeto Ponto da Moda, da Lavoro Brasil, está com 40 vagas gratuitas para cursos nas áreas de costura industrial, desenho técnico, empreendedorismo e sustentabilidade em Salvador. As inscrições estão disponíveis por meio do formulário e ficam abertas até o dia 11 de julho. >

As aulas acontecerão na Rua do Uruguay, no bairro do Uruguai, em Salvador. O curso será ministrado nos turnos matutino (7h30 às 11h50) e vespertino (13h30 às 17h50). Os candidatos devem ter idade acima de 18 anos, renda familiar inferior a dois salários mínimos e morar na Cidade Baixa. Também devem estar desempregados. >