BAHIA X FORTALEZA

Metrô terá funcionamento especial para jogo do Bahia na Copa do Brasil nesta quarta (9)

A partida contra o Fortaleza será às 21h30, na Arena Fonte Nova

O metrô funcionará com horário estendido nesta quarta-feira (9), quando Bahia e Fortaleza se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Nordeste. A partida será às 21h30, na Arena Fonte Nova.>

Com a operação especial, a Estação Campo da Pólvora, a mais próxima do estádio, ficará aberta até 0h30, exclusivamente para embarque e as demais estações apenas para desembarque.>

Os torcedores também vão contar com reforço no quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AAS), além da ampliação de viagens dos trens conforme a demanda.>

A Concessionária ressalta a importância do cumprimento das medidas de segurança no sistema metroviário para evitar acidentes, as quais são amplamente divulgadas por meio de campanhas de comunicação - não acessar a via, aguardar o desembarque antes de entrar nos trens, respeitar a faixa amarela na plataforma, não mexer no celular ao subir ou descer escadas e evitar distrações durante a espera pela chegada do trem.>