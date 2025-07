COLISÃO

Motorista perde controle da direção e destrói três carros no Chame-Chame

Mulher ficou levemente ferida e foi encaminhada para unidade de saúde

Uma motorista perdeu o controle da direção e atingiu três carros que estavam estacionados no Victoria Center. O acidente aconteceu no início da noite desta terça-feira (8), na Rua Comendador Francisco Pedreira, no bairro do Chame-Chame.>