RECONHECIMENTO

Jornalista americano exalta o SUS após sofrer acidente no Rio e receber atendimento: 'Não existe lá'

Terrence McCoy publicou vídeo nas redes sociais contando a sua experiência com o sistema de saúde pública do Brasil

Elis Freire

Publicado em 6 de julho de 2025 às 09:30

Terence McCoy mora no Brasil há 6 anos Crédito: Reprodução

Um jornalista norte-americano do famoso The Washington Post, Terrence McCoy, exaltou o Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes sociais. Isso porque após se acidentar no Rio de Janeiro, ele recebeu todos os atendimentos necessários de forma gratuita, o que ele explicou ser impossível nos Estados Unidos. >

Morando há 6 anos no Brasil com esposa e filhos, o jornalista sofreu um acidente no final do mês de junho ao mexer no porta malas do seu carro, que acabou se desprendendo e caindo sobre sua cabeça. Ele estava no Paraty (RJ) durante férias em família e foi atendido no Hospital Municipal Hugo Miranda.>

Terrence McCoy 1 de 4

"Sabe qual uma das maiores diferenças entre o Brasil e o Estados Unidos? O SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca tinha vivenciado uma experiência no SUS, até duas semanas atrás quando eu passei por uma emergência e SUS veio me atender", começou a contar através de vídeo que viralizou nas redes sociais.>

"Eu estava de férias em Paraty arrumando nosso carro para voltar pro rio de janeiro quando a vara que dá suporte para o porta-malas quebrou e a tampa caiu e bateu na minha cabeça. Foi um acidente surreal, tinha sangue e eu quase perdi sentido!" relatou Terrence. >

Ele detalhou que todos os exames necessários foram feitos pelo SUS, resultando em uma conta de zero reais, comparando com a experiência de atendimento médico nos Estados Unidos. "Alguém ligou pro SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça; tomografia, raio x, sutura e a conta chegou zero reais. Esse tipo de tratamento não existe nos Estados Unidos mesmo para as pessoas com convênio: você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial! Mas aqui no Brasil a experiência é bem diferente", celebrou. >