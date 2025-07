ESTÉTICA

Antes e depois de Biel com harmonização facial surpreende fãs positivamente; veja

Cantor revelou o resultado nas redes sociais e falou sobre inseguranças que tinha com o rosto

Ele mostrou o resultado com seus seguidores nas redes sociais na sexta-feira (4), surpreendendo positivamente os fãs com registros de antes e depois. O artista realizou uma harmonização facial completa, com preenchimentos na mandíbula, no queixo e na área das olheiras, além da aplicação de toxina botulínica em todo o rosto. >

Em entrevista ao Portal Leo Dias, Biel falou do impacto positivo do resultado em sua autoestima. “Estou muito feliz! É impressionante. Eu deveria ter feito isso antes, sério mesmo. Eu tinha um medo, até por conta da agulha. Sou bem cagão mesmo e, às vezes, até desmaio. Foi um procedimento bem leve, a segurança que o médico passou… e sempre fui meio complexado para tirar selfie”, afirmou o cantor.>

Ele comentou ainda sobre inseguranças relacionadas à própria imagem e revelou o quanto essas questões o afetavam no cotidiano. “Eu viro o rosto, até para parecer meio de perfil. Até quando tiro foto com os fãs na rua, pode ver que estou sempre com o rosto virado, de perfil. Porque eu não gosto do meu rosto reto, de frente; sempre foi um complexo e uma insegurança minha. Agora eu abro a câmera do celular e dá vontade de sorrir de felicidade”, contou.>