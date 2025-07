ACIDENTE

Poste atingido por carro cai sobre barraca em Brotas: ‘Caiu a 50 centímetros da nossa frente’

Uma pessoa ficou ferida, segundo a Transalvador

Um poste atingido por um carro caiu em cima de uma barraca na calçada do Hospital Aristides Maltez, na Avenida Dom João VI, em Brotas, no início da noite desta terça-feira (8). Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para uma unidade de saúde, segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador). >