Grupo Clareou afirma que vai entrar na Justiça contra Ivete Sangalo; entenda

O grupo de samba alega que a baiana violou propriedade intelectual ao registrar nova turnê Clareou

Elis Freire

Publicado em 8 de julho de 2025 às 19:36

Grupo Clareou / Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O desejo de Ivete Sangalo de realizar um projeto de samba se tornou realidade com anúncio no mês passado da turnê Ivete Clareou, com shows em todo Brasil em homenagem à Clara Nunes. Porém, uma polêmica se formou em torno do nome do novo projeto. Segundo o grupo de samba Clareou, a cantora teria violado os direitos da marca da banda ao registrar Ivete Clareou. A equipe dos músicos afirmou que vai levar o caso para a Justiça. >

Em nota, a equipe de comunicação do Grupo Clareou apontou que “está adotando todas as medidas cabíveis, tanto administrativas quanto judiciais, nas esferas cível e criminal” para defender seus direitos legais e a integridade da marca. O grupo de samba acusa a artista de usar o termo de forma indevida, já que não possui qualquer participação ou vínculo com a turnê de Ivete Sangalo que usa um nome semelhante ao da banda.>

“A utilização do termo ‘Clareou’ pela equipe da cantora se deu sem qualquer consulta ou autorização prévia ao grupo, que detém exclusividade sobre a marca ‘Clareou’ , em sua forma nominativa e mista, devidamente registrada no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2010”, diz comunicado enviado pelo Grupo Clareou. >

Ainda de acordo com a equipe da banda, o registro junto ao INPI garante ao Grupo Clareou “o uso exclusivo da marca dentro da classe de Nice [classificação internacional de produtos e serviços] correspondente ao segmento de entretenimento e atividades musicais, o que abrange turnês, shows e eventos relacionados”.>

O grupo musical afirmou que os advogados tentaram “resolver a questão de forma amigável, buscando diálogo com a equipe de Ivete Sangalo”, mas, segundo eles, no entanto, não houve acordo. “A equipe ,da artista persistiu no uso não autorizado da marca”, argumentou.>

“O Grupo Clareou expressa seu profundo desconforto e repúdio ao uso indevido de sua marca. Tal conduta caracteriza, além de concorrência desleal, um gesto de desprezo pela história do grupo, que conquistou seu espaço de forma legítima e sólida no cenário nacional do samba”, finaliza comunicado.>

Entenda os registros das marcas

O CORREIO apurou que no dia 28 de maio Ivete Sangalo entrou com pedido de registro das marcas “Clareou”, já no dia 17 de junho a equipe da baiana pediu o registro de “Ivete Clareou” no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). A banda de samba, por sua vez, é detentora da marca “Grupo Clareou” desde 2010.>

