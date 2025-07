SAÚDE

Campeã do BBB 13 revela luta contra doença autoimune: 'Doente todos os dias'

Fernanda Keulla desabafou sobre o desafio de conviver com a síndrome de Sjögren

A campeã do Big Brother Brasil 2013, Fernanda Keulla, fez um desabafo sobre sua saúde e revelou que vive com uma doença autoimune. A famosa contou que conviveu com dores a vida toda e era frequentemente hospitalizada, mas não tinha um diagnóstico fechado. As críticas, segundo ela, eram constantes: “Você não termina nada que começa”, “vai se benzer”, “você não se concentra”.>