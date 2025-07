FAMOSOS

Marcelo Rubens Paiva sofre acidente dentro de avião e quebra a perna em dois lugares

Mesmo ferido, o autor de 'Ainda estou aqui' manteve parte da agenda literária em Portugal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de julho de 2025 às 15:44

Marcelo Rubens Paiva é filho de deputado assassinado durante a Ditadura Crédito: Divulgação/Renato Parada

O renomado escritor brasileiro Marcelo Rubens Paiva, autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o longa vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional representando o Brasil, sofreu um acidente inesperado durante um voo da companhia aérea TAP no dia 1º de julho. A bordo de uma aeronave que partia de São Paulo com destino ao Porto, em Portugal, o autor teve a perna presa por um mecanismo da poltrona e acabou fraturando dois ossos. >

Segundo ele contou em entrevista ao jornal O Globo, tudo aconteceu quando tentou esticar as pernas e apertou um botão do assento. O movimento automático da poltrona da frente foi tão brusco que deixou sua perna presa. “No desembarque, fui atendido por médicos no aeroporto. Acharam que era só um machucado no dedo. Mas dois dias depois, a perna inchou muito, ficou roxa, e eu comecei a ter espasmos”, relatou.>

Após buscar atendimento hospitalar, Marcelo foi diagnosticado com fraturas na tíbia e no perônio, ossos da perna. Apesar do susto, ele não precisou de cirurgia, mas está engessado e em repouso absoluto.>