BASTIDORES

Henrique, da dupla com Juliano, pagou cirurgia de R$ 100 mil para bebê do irmão de Dona Ruth

Cantor arcou com tratamento cardíaco da pequena Laura, filha do tio de Marília Mendonça, após tragédia aérea

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de julho de 2025 às 14:46

Dupla Henrique e Juliano: Marília Mendonça e sua mãe, Dona Ruth Crédito: Reprodução

Henrique, da dupla com Juliano, protagonizou um gesto comovente ao bancar uma cirurgia cardíaca de R$ 100 mil para Laura, bebê da família de Marília Mendonça. A menina é filha de Abicieli Silveira, tio da cantora, que também morreu no trágico acidente aéreo que vitimou Marília e outras quatro pessoas em novembro de 2021. >

Laura nasceu com uma cardiopatia congênita, uma condição rara que afeta a estrutura e o funcionamento do coração. O problema foi detectado ainda na barriga da mãe, por meio de um ecocardiograma fetal feito na 36ª semana de gestação. Com apenas 5 meses, a bebê perdeu o pai no acidente e, pouco tempo depois, precisou passar por uma cirurgia delicada.>

Diante da demora na liberação judicial dos bens da família, Henrique decidiu ajudar de forma discreta, sem divulgar a boa ação. A quantia foi suficiente para custear o procedimento médico e garantir a recuperação da pequena, em um momento de dor e fragilidade para os parentes da sertaneja.>

Henrique, da dupla com Juliano, pagou cirurgia para bebê do tio de Marília Mendonça 1 de 6

Apesar da nobre atitude de Henrique, os bastidores da tragédia ainda reverberam. Nos últimos dias, Dona Ruth, mãe de Marília, voltou a ser alvo de polêmica. Segundo reportagem de Ricardo Feltrin, ela teria procurado a seguradora da aeronave menos de 24 horas após o acidente e proposto ficar com metade do valor do seguro destinado às demais vítimas.>

A apólice previa o pagamento de US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões na cotação atual), sendo US$ 200 mil (R$ 1,08 milhão) para cada um dos cinco ocupantes do voo. Ainda de acordo com Feltrin, Dona Ruth teria solicitado ficar com US$ 100 mil (R$ 540 mil) da parte das outras quatro famílias, argumentando que poderia prolongar uma eventual disputa judicial por anos.>