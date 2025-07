EMOÇÃO

Lexa se emociona com previsão de Padre Marcelo Rossi sobre nova gravidez: 'Vai chegar a hora'

Momento foi exibido no Domingo Legal deste domingo (06)

O Domingo Legal deste domingo (06) foi palco de um momento de fé, emoção e esperança. Lexa não conteve as lágrimas ao receber uma mensagem comovente do Padre Marcelo Rossi. A cantora, que enfrenta o luto após perder sua primeira filha, Sofia, se emocionou profundamente durante a participação no programa. >