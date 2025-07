VIROU CASO DE POLÍCIA

Confusão em show de Hugo e Guilherme termina em agressão e denúncia contra vereador

Confusão terminou com denúncia contra parlamentar e dois amigos; vítima perdeu a consciência após ataque

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, o parlamentar teria incentivado dois amigos a agredir um homem que estava acompanhado da namorada no camarote do evento. A situação saiu do controle e terminou com a vítima sendo atacada pelas costas e desmaiando após levar um forte soco na nuca.>