CLÁSSICO

'Por Amor' está de volta! Relembre a novela que emocionou o Brasil nos anos 90

Sucesso de Manoel Carlos, novela estreia nesta segunda (07) após vencer disputa com ‘Laços de Família'

A novela Por Amor, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira, está de volta a partir desta segunda-feira (07) na programação do Globoplay Novelas. A trama de Manoel Carlos foi a mais votada em uma enquete realizada no Gshow, conquistando 56,85% dos votos e derrotando a concorrente Laços de Família na “batalha de novelas”.>

A volta de Por Amor faz parte da nova fase do Globoplay Novelas, que aposta em títulos consagrados e novas produções para atrair fãs do gênero. O serviço também exibe novelas originais, como Guerreiros do Sol, que mistura romance, ação e drama com novos episódios de segunda a sexta, sempre às 22h40.>