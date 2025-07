TV

Qual filme vai passar na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (07/7)?

Atração começa a ser exibida às 15h25

Marnie está animada com o casamento do irmão, até descobrir que a futura cunhada é ninguém menos que sua antiga inimiga do colégio, responsável por momentos humilhantes em sua adolescência. Determinada a evitar o casamento a qualquer custo, Marnie tenta abrir os olhos do irmão.>