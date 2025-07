NOVELA DAS 6

Confira o resumo do capítulo de 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (7)

Candinho é enganado e Sandra ordena morte de bebê em 'Êta Mundo Melhor!' desta segunda (07)

O capítulo desta segunda-feira (07) de Êta Mundo Bom! promete fortes emoções para os fãs da novela das seis. Candinho vive um momento delicado ao perceber que o bebê que encontrou não é seu filho verdadeiro, e decide contar a verdade a Sabiá. Ao mesmo tempo, Sandra dá mais um passo em sua crueldade ao ordenar, da prisão, a morte da criança legítima do mocinho. >

Enquanto isso, Celso abre o jogo com Maria, revela que esteve no dancing por ordens da vilã e consegue impedir o fim do relacionamento. Já Zé dos Porcos e Maria Divina continuam trocando farpas, em um clima cada vez mais carregado de tensão e desejo.>