BEBÊ A CAMINHO

Ex-BBB Key Alves anuncia gravidez do primeiro filho com Bruno Rosa: 'Vivendo um sonho'

A ex-BBB e o cantor sertanejo revelaram que já escolheram o nome da criança

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de julho de 2025 às 15:55

Ex-BBB Key Alves anuncia gravidez do primeiro filho com Bruno Rosa Crédito: Reprodução/Instagram

Key Alves, de 25 anos, está grávida do seu primeiro filho com o cantor sertanejo Bruno Rosa. O casal, que está junto há pouco mais de um ano. A gestação está no terceiro mês, e os dois já escolheram o nome da criança, apesar de ainda não saberem o sexo. >

Segundo a assessoria do casal, os primeiros sinais da gravidez surgiram após um jantar, quando Key percebeu um atraso na menstruação acompanhado de outros sintomas. Eles então decidiram fazer um teste de farmácia, que confirmou a chegada do bebê.>

"Estamos vivendo literalmente um sonho, o bebê nem nasceu e já é tão amado. Não vejo a hora de descobrir o sexo e já começar a comprar o enxoval e preparar o quartinho. A ansiedade está a mil", declarou Key. Bruno, emocionado, completou: "É um momento único nas nossas vidas. Estamos muito felizes e ansiosos para cada fase que está por vir.">

Ex-BBB Key Alves 1 de 7

No Instagram, o casal publicou um vídeo especial com o cantor interpretando a música Paredes Pintadas, faixa do seu álbum Rolê do Rosa. A legenda foi um agradecimento a Deus:>

“Deus, obrigada por ouvir nossas orações... Chegou sem avisar e tomou conta de nós. Agora, sim, sabemos o verdadeiro significado de amar um filho.”>