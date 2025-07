PRIVACIDADE VIOLADA

Clínica é multada em R$ 1 milhão por vazar prontuário de Shakira após internação de emergência

Cantora foi internada às pressas em fevereiro e cancelou show em Lima

A violação de privacidade médica da cantora Shakira custará caro a um dos centros de saúde mais renomados do Peru. A Clínica Delgado-Auna, localizada em Lima, foi multada em aproximadamente US$ 190 mil (cerca de R$ 1 milhão), por ter divulgado informações confidenciais da artista colombiana, internada de urgência em fevereiro deste ano.>

A penalidade foi anunciada nesta terça-feira (02) pela Superintendência Nacional de Saúde (SuSalud), órgão responsável por fiscalizar os serviços de saúde no país. A investigação, que durou cinco meses, concluiu que houve quebra de sigilo médico, prática considerada uma infração grave pela legislação peruana.>

Shakira, de 48 anos, foi hospitalizada no dia 16 de fevereiro com um problema abdominal, o que a forçou a cancelar uma das duas apresentações que faria na capital peruana. Pouco depois da internação, surgiram rumores e informações não oficiais sobre seu estado de saúde, o que motivou a abertura do inquérito.>