VEJA O VÍDEO

Fãs xingam Piqué em show de Shakira no Rio de Janeiro: 'Vai tomar no c*'

Cantora e ex-jogador ficaram juntos por 11 anos e acabaram relacionamento após traição por parte do espanhol

Giuliana Mancini

Publicado em 12 de fevereiro de 2025 às 08:44

Piqué e Shakira ficaram juntos durante 12 anos Crédito: Reprodução/Instagram

Shakira estreou sua nova turnê mundial, "Las Mujeres ya no Lloran" (As Mulheres Já Não Choram), na última terça-feira (11), no Rio de Janeiro. O nome do show é o mesmo do mais recente álbum da cantora, lançado após o divórcio com o ex-jogador Gerard Piqué. O ex-zagueiro do Barcelona, inclusive, foi lembrado de uma forma nada carinhosa pelo público presente no estádio Nilton Santos.>

Vários fãs mostraram que ainda guardam mágoas do espanhol por ter traído a colombiana. O casal ficou junto por 11 anos e o relacionamento acabou após infidelidade de Piqué. No Rio, as arquibancadas emitiram um coro xingando o ex-atleta: "Ei, Piqué, vai tomar no **!">

A reação veio após um discurso de Shakira, ainda no início do show. "As quedas não são o fim, mas o começo do voo mais alto. E nós, as mulheres, depois de cada queda, nos levantamos um pouco mais sábias, mais fortes, mais duras. E, se queremos chorar, choramos, mas se não queremos chorar, faturamos. Bem-vindos à primeira noite da turnê As Mulheres Não Choram", falou.>