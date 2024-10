'ME VIRARAM AS COSTAS'

Shakira fala de mágoas e processo de 'cura' após traição de Piqué

Shakira revelou que se refugiou nos amigos para enfrentar separação

Da Redação

Publicado em 24 de outubro de 2024 às 07:28

Shakira fala de mágoas e processo de 'cura' após traição de Piqué Crédito: Reprodução/Instagram

Shakira falou do fim do casamento e do processo de recuperação emocional após a traição do ex-jogador espanhol, Gerard Piqué, em entrevista à GQ.

A cantora colombiana falou que se cercou dos amigos durante os momentos difíceis e disse que ainda vai levar um tempo para se curar das mágoas após o divórcio.

'Me dei conta de que a amizade é mais longa do que o amor. Eu não sabia que era assim. A vida me tirou um marido, mas deu-me tantos amigos', disse Shakira.

Shakira revelou que se sentiu acolhida e amada pelos amigos. 'Nunca me senti tão amada, tão querida, como pelos meus amigos. Devo ter feito alguma coisa boa na vida para ter tanta gente que me ama', declarou.

Apesar do acolhimento, Shakira não esqueceu que foi muito magoada por pessoas que ela não esperava.