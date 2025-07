DE SALVADOR PARA O RIO

Volante com passagem pela base do Bahia é novo reforço do Botafogo

O Soteropolitano Danilo, ex-Nottingham Forest, assina com o Glorioso até 2029 em negociação milionária

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 19:15

Anúncio de Danilo no Botafogo Crédito: Divulgação/Botafogo

O Botafogo oficializou nesta sexta-feira (19) a contratação do volante Danilo, atleta nascido em Salvador e com passagens pelas divisões de base do Bahia. Aos 24 anos, o jogador deixa o Nottingham Forest, da Inglaterra, e assina com o Alvinegro até julho de 2029. A transação gira em torno de 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 142 milhões), considerando valores fixos, metas e bônus. >

Danilo é aguardado nos próximos dias no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos antes da apresentação oficial. Ele chega para preencher a lacuna deixada por Gregore — outro ex-Bahia — que foi vendido ao Al-Rayyan, do Catar, após o pagamento da multa rescisória de US$ 7 milhões (cerca de R$ 38,9 milhões).>

A negociação envolveu a Eagle Football, grupo multiclubes comandado por John Textor, que inicialmente sondou a possibilidade de levar Danilo ao Lyon, da França. No entanto, entraves financeiros e restrições orçamentárias impediram o avanço com o clube francês, abrindo caminho para o acerto direto com o Botafogo. O vínculo firmado é exclusivo com o clube carioca, sem previsão de repasse futuro ao Lyon.>

Formado no futebol baiano, Danilo iniciou sua trajetória no Bahia, onde atuou nas categorias de base por oito anos, até ser dispensado em 2015. Também passou pela base do Jacuipense até que, em 2017, fez sua estreia como profissional pelo Cajazeiras, na 2ª divisão do Campeonato Baiano. No ano seguinte, transferiu-se para a base do Palmeiras, onde viveu seu auge.>

No Verdão, Danilo ganhou projeção nacional e internacional. Promovido ao time principal em 2020, participou de conquistas expressivas como dois títulos da Libertadores, um Brasileirão, uma Copa do Brasil, o Paulistão e a Recopa Sul-Americana. Ao todo, somou 141 partidas, 11 gols e 8 assistências pelo clube paulista.>