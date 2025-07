CASO LAMENTÁVEL

Conmebol investiga Atlético Bucaramanga por injúria racial contra Caio Paulista

Torcedor colombiano foi identificado e preso após ofensas racistas durante partida contra o Atlético-MG pela Sul-Americana

A Conmebol abriu uma investigação preliminar contra o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, após um episódio de injúria racial sofrido pelo lateral Caio Paulista, do Atlético-MG. O caso ocorreu na noite desta quinta-feira (17), durante a partida entre as duas equipes pelos playoffs da Copa Sul-Americana, em Bucaramanga. >

De acordo com informações do ge, o ato de racismo foi registrado pelos oficiais da partida e relatado formalmente à entidade sul-americana. Com isso, foi iniciado um processo de apuração que pode levar à abertura de procedimento disciplinar contra o clube colombiano.>