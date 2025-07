MOVIMENTAÇÕES SUSPEITAS

Mbappé vira alvo de investigação por doações milionárias a policiais

Autoridades apuram se pagamentos do atacante após a Copa de 2022 ferem regras legais e éticas

O atacante teria repassado um total de 500 mil euros (aproximadamente R$ 3,2 milhões) a instituições e agentes ligados à segurança da equipe nacional. Segundo informações do jornal L'Équipe, 180 mil euros (cerca de R$ 1,1 milhão) foram destinados diretamente a cinco policiais que atuaram na proteção da delegação francesa durante a Copa do Mundo de 2022, no Catar — torneio no qual a França foi vice-campeã. O restante da quantia teria sido doado à Federação Francesa de Futebol.>