CLIMA TENSO

Tenista chileno chama adversário argentino para 'sair na mão' após partida

Cristian Garin se irrita com a comemoração de Camilo Ugo após derrota e o desafia fora de quadra

O clima esquentou no ATP 250 de Bastad, na Suécia, após o confronto entre o chileno Cristian Garin (nº 117 do ranking) e o argentino Camilo Ugo Carabelli (nº 59). Após ser derrotado por duplo 6-4, Garin se envolveu em um momento tenso com o adversário e chegou a convidá-lo para "resolver a situação fora da quadra". >