GANCHO PESADO

Jean Lucas pega suspensão por expulsão em Ba-Vi e Bahia recebe multa

Volante ainda foi advertido por chutar microfone da TV Globo, enquanto o clube foi punido por retorno tardio após o intervalo

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:27

Jean Lucas Crédito: Letícia Martins/ EC Bahia

Em julgamento realizado nesta quinta-feira (17), a 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) definiu as punições ao volante Jean Lucas e ao Bahia, por infrações cometidas no clássico Ba-Vi da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

Expulso ainda nos primeiros minutos da partida após agredir o volante Baralhas, do Vitória, Jean Lucas foi suspenso por quatro jogos, com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de agressão física durante a partida. A pena aplicada foi a mínima prevista pelo artigo, que estabelece sanções entre quatro e doze partidas.>

Além disso, o jogador respondeu por conduta antidesportiva, ao chutar um microfone da TV Globo na saída do campo. Neste caso, a denúncia foi enquadrada no artigo 258 do CBJD, mas a pena de um jogo de suspensão foi convertida em advertência. Jean também se comprometeu a ressarcir a emissora em R$ 5 mil pelo equipamento danificado.>

Como já cumpriu uma partida de suspensão automática, Jean Lucas ainda terá de cumprir mais três jogos de gancho no Campeonato Brasileiro.>