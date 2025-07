DE VOLTA AO TRABALHO

Bahia se reapresenta e inicia preparação para clássico nordestino contra o Fortaleza

Após empate contra o América de Cali, o Esquadrão já está de olho no duelo contra o Leão do Pici

Depois de empatar sem gols contra o América de Cali na última terça-feira (15), o elenco do Bahia voltou aos trabalhos nesta quinta-feira (17). O elenco tricolor treinou no CT Evaristo de Macedo visando o duelo contra o Fortaleza, no próximo sábado (19), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Castelão, na capital cearense. >