MAIS UM REFORÇO

Vitória oficializa a contratação de Aitor Cantalapiedra, atacante ex-Barcelona

O ponta espanhol chega ao rubro-negro com contrato até o junho de 2027

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 19:40

Anuncio de Aitor Cantalapiedra Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória oficializou a contratação do ponta espanhol Aitor Cantalapiedra para reforçar o plantel comandado pelo técnico Fábio Carille no restante do Campeonato Brasileiro. O novo atleta do Leão assinou contrato até junho de 2027. O anúncio da contratação ocorreu nesta quinta-feira (17), através das redes sociais do clube rubro-negro. >

O espanhol será o terceiro jogador da Europa no atual elenco do clube, que já conta com os portugueses Rúben Rodrigues e Rúbens Ismael, que também foi anunciado nesta quinta. No novo clube, Rúben Ismael terá a concorrência de Osvaldo, Lucas Braga, Erick, Léo Pereira e Fabri pelos lados do ataque. Vale lembrar que o jogador precisa ter o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para conseguir estrear pelo Vitória.>

Natural de Barcelona, capital cosmopolita da região da Catalunha na Espanha, Aitor vai ter a sua primeira experiência fora do Velho Continente. O ponta de 29 anos passou por vários clubes da Catalunha até chegar em La Masia, as categorias de base do Barcelona, onde ficou por apenas duas temporadas, realizando somente dois jogos pelo time principal. Ainda na Espanha, também passou pelos times B de Villarreal e Sevilla. >

Depois saiu do seu país natal e foi jogar no Twente, da Holanda, onde ficou por duas temporadas, disputou 61 jogos, marcou 24 gols e deu 15 assistências. Depois, partiu para o futebol grego, onde defendeu o Panathinaikos por quatro temporadas, realizando 95 jogos, anotando 24 gols e distribuindo 12 assistências. Na última temporada europeia, jogou pelo AEK Larnaca, do Chipre, e fez 14 gols em 35 jogos. >