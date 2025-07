SUL-AMERICANA

Atlético Bucaramanga x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pelos playoffs da Copa Sul-Americana, a partida será disputada no Departmental Américo Montanini Stadium, na Colômbia, às 21h30

Atlético Bucaramanga e Atlético Mineiro se enfrentam nesta quinta-feira (17 de julho), às 21h30 (horário de Brasília), no Departmental Américo Montanini Stadium, na Colômbia, pelos playoffs de oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. Veja onde assistir ao vivo, o horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Atlético Bucaramanga x Atlético-MG ao vivo

Atlético Bucaramanga

A equipe colombiana chega embalada para o confronto. O Bucaramanga garantiu vaga na Sul-Americana após terminar em terceiro lugar no Grupo E da Libertadores e vive um bom momento: está invicto há cinco partidas, com três vitórias e dois empates. >

Atlético Mineiro

O Galo avançou como segundo colocado do Grupo H da Sul-Americana. Antes da derrota para o Bahia pelo Brasileirão, o time mineiro vinha de uma série de oito jogos invictos, com cinco vitórias e três empates. A equipe chega motivada, e o atacante Hulk voltou a balançar as redes, encerrando um jejum pessoal. >