INFORTÚNIO

Medalhista olímpico morre após ser atingido por raio durante férias com a família

Audun Grønvold, ex-atleta da seleção norueguesa de esqui, não resistiu aos ferimentos após o acidente em uma cabine de veraneio

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 12:45

Audun Grønvold Crédito: Reprodução/Instagram

Audun Grønvold, ex-integrante da seleção norueguesa de esqui alpino e ski cross, faleceu aos 49 anos após ser atingido por um raio durante uma viagem de verão com sua família. O trágico acidente ocorreu no último sábado (12), quando um raio atingiu a cabine onde ele estava com a esposa e as filhas. Apesar do atendimento médico imediato e da remoção para o hospital, o norueguês não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na noite desta terça-feira (16). >

Grønvold era uma figura de destaque no cenário esportivo da Noruega. Durante sua carreira, conquistou importantes resultados, incluindo a medalha de bronze no esqui cross nos Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver, em 2010, além de um terceiro lugar no Campeonato Mundial de 2005.>

Após se aposentar das competições, continuou contribuindo para o esporte como treinador da equipe nacional de ski cross. A morte de Grønvold gerou comoção entre colegas e dirigentes esportivos. >

“O esqui norueguês perdeu um nome de grande relevância, com impacto tanto nas disciplinas alpinas quanto no estilo livre. Audun teve uma trajetória brilhante como atleta e, depois, como treinador. Como companheiro de equipe, técnico, colega e amigo, ele deixou uma marca profunda no nosso esporte”, declarou Johan Ryste, gestor esportivo da seleção norueguesa de esqui alpino.>

A esposa de Grønvold, Kristin Tandberg, também homenageou o marido com uma postagem nas redes sociais. >