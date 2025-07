NA BRONCA

Ana Marcela fica em sexto nos 10 km do Mundial e critica condições da prova em Cingapura

A baiana campeã olímpica buscava o ouro inédito na distância, mas enfrentou calor extremo e água de baixa qualidade em Palawan Beach

A baiana Ana Marcela Cunha terminou em sexto lugar na prova dos 10 km de águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura, realizado na madrugada desta quarta-feira (16). Em busca do único ouro que ainda não conquistou na distância mais tradicional da modalidade, a campeã olímpica enfrentou dificuldades com o forte calor e criticou a qualidade da água em Palawan Beach, onde a prova foi adiada duas vezes por questões ambientais. >

"Quando eu bati (no pórtico), foi um alívio. Estamos há 36 horas esperando essa prova. Parece até uma brincadeira com os próprios atletas. Primeiro, a preocupação era com o calor, com a água quente. Depois, do nada, uma água com qualidade a desejar. Lógico que não nos importamos com isso, mas foi toda uma preparação feita para todo mundo igual.">