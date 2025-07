EMPATE SUADO

Vitória segura empate contra o Botafogo e alcança maior seca de gols do século

Embora o empate fora de casa contra o Fogão não seja de todo ruim, o Leão da Barra chegou a marca de oito jogos sem vencer e sete sem marcar

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 23:28

Botafogo x Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Empatar fora de casa contra o Botafogo, que há cerca de um mês venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, está longe de ser um mau resultado. E foi exatamente isso que o Vitória conquistou na noite desta quarta-feira (16), ao segurar o 0x0 no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

Apesar do ponto importante, o empate escancara a má fase do Leão da Barra. A equipe chegou a oito jogos consecutivos sem vencer e sete sem balançar as redes — a pior seca de gols do clube neste século. Com 12 pontos, o Vitória permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação na tabela.>

Mais uma vez, o desempenho ofensivo foi decepcionante. O time baiano não ofereceu perigo real ao gol defendido por John, encerrando a partida com nove finalizações, apenas uma delas na direção certa. Na defesa, o Vitória foi vulnerável no primeiro tempo, quando sofreu forte pressão, mas conseguiu se reorganizar e apresentar mais solidez na etapa complementar.>

Agora, o Rubro-Negro terá a chance de tentar mudar o cenário com o apoio de sua torcida. Neste domingo (20), às 16h, o Vitória recebe o RB Bragantino no Barradão, pela 15ª rodada, em um duelo que promete ser decisivo na luta contra o rebaixamento.>

O jogo

Como já era de se esperar, a tônica do jogo no Rio de Janeiro, desde o apito inicial, foi marcada por um Vitória retraído, apostando nos contra-ataques, enquanto o Botafogo controlava a posse de bola e pressionava constantemente. No entanto, a estratégia rubro-negra não surtiu o efeito desejado: além de não conseguir encaixar os contragolpes, o time comandado por Carille também enfrentava sérias dificuldades defensivas.>

Antes mesmo dos 20 minutos, a equipe carioca já havia finalizado oito vezes e obrigado Lucas Arcanjo a realizar três grandes defesas. A primeira delas foi aos 13 minutos. Arthur foi lançado em profundidade, ficou cara a cara com o gol, mas Arcanjo saiu bem e abafou o chute. >

Três minutos depois, Kaio subiu livre em cobrança de escanteio e cabeceou com força, exigindo uma defesa à queima-roupa do arqueiro do Leão. Aos 18, Savarino recebeu cruzamento preciso de Artur e cabeceou firme para o chão, mas Lucas Arcanjo se esticou para fazer uma linda defesa.>

Após o início avassalador do Botafogo, o ritmo da equipe diminuiu a partir dos 25 minutos, e o Vitória passou a ocupar mais o campo de ataque. No entanto, a melhora na presença ofensiva não se traduziu em chances claras. A única finalização veio com Matheuzinho, que chutou fraco, rasteiro e no centro do gol, facilitando a defesa de John.>

Nos minutos finais da primeira etapa, o Botafogo voltou a intensificar a pressão e por pouco não abriu o placar antes do intervalo. Marlon Freitas lançou Artur na linha de fundo; o atacante venceu a marcação de Maykon Jesus e cruzou para Arthur Cabral. O centroavante finalizou, superando o goleiro, mas Edu apareceu para salvar o Vitória praticamente em cima da linha.>

Botafogo x Vitória 1 de 6

Na volta do intervalo, a partida manteve o mesmo ritmo da maior parte do primeiro tempo. O Vitória seguia acuado, com dificuldades até mesmo para sair jogando, enquanto o Botafogo pressionava em busca do primeiro gol, que quase veio aos nove minutos. Artur fez boa jogada individual pela ponta direita e cruzou na segunda trave para Arthur Cabral, que cabeceou com pouco ângulo, mas acertou a trave. >

Na tentativa de tirar o Leão do sufoco, o técnico Carille promoveu as entradas de Renzo, Erick e Osvaldo nas vagas de Kayzer, Ronald e Lucas Braga. As alterações surtiram efeito: a saída de bola melhorou, o time passou a manter mais a posse e sofreu menos defensivamente. No entanto, a equipe continuou enfrentando enormes dificuldades na criação de jogadas e seguiu inofensiva diante do gol alvinegro.>

O restante do segundo tempo foi monótono e sonolento. O Vitória conseguiu se organizar defensivamente e passou a conter as investidas do Botafogo, que não voltou a criar grandes oportunidades. Em contrapartida, o Rubro-Negro baiano também pouco fez para mudar o panorama da partida, sem criatividade ou qualidade para construir uma jogada clara de gol.

>

No último lance do jogo, o Leão ainda levou um susto. Após cruzamento na área, Cuiabano cabeceou com perigo, e Lucas Arcanjo desviou com a ponta dos dedos. A bola ainda tocou no travessão e quicou em cima da linha, mas não entrou. Com a defesa decisiva, o goleiro garantiu um ponto importante fora de casa.>

Ficha do jogo

Botafogo 0 x 0 Vitória - 14ª rodada do Campeonato Brasileiro >

Botafogo: John; Vitinho, Kaio, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Allan (Gregore) e Marlon Freitas; Artur (Nathan Fernandes), Montoro (Santi Rodríguez), Savarino (Correa) e Arthur Cabral. Técnico: David Ancelotti; >

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller e Willian Oliveira; Ronald (Erick) e Matheuzinho (Rúben Rodrigues); Lucas Braga (Osvaldo) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Fábio Carille; >

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;>

Cartões Amarelos: Raúl Cáceres, Lucas Arcanjo, Willian Oliveira, Osvaldo e Erick (Vitória)>

Arbitragem: Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO);>