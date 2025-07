PONTO IMPORTANTE

Osvaldo valoriza empate contra o Botafogo: 'vale destacar a luta do grupo'

Leão da Barra empatou sem gol com a equipe carioca por 0 a 0 e segue na zona de rebaixamento

Empatar fora de casa contra o Botafogo, que há cerca de um mês venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, está longe de ser um mau resultado. E foi exatamente isso que o Vitória conquistou na noite desta quarta-feira (16), ao segurar o 0 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. >

O empate, entretanto, escancara a má fase do Leão da Barra. A equipe chegou a oito jogos consecutivos sem vencer e sete sem balançar as redes — a pior seca de gols do clube neste século. Além disso, com 12 pontos, o time permanece na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação.>