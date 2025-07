GUARAJUBA

Caso Larissa Pavan: envolvido em morte de jovem durante viagem de carro por aplicativo é preso

Ele foi encontrado pela polícia nesta quarta-feira (16)

Monique Lobo

Publicado em 16 de julho de 2025 às 20:48

Larissa Pavan Crédito: Reprodução/Redes Sociais

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi localizado em Guarajuba, na orla de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, após ser identificado pelos agentes da 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari) a bordo de um veículo. >

A morte de Larissa Pavan aconteceu quando o motorista de aplicativo, que tinha passado do local da entrada do condomínio para onde a jovem iria, foi fazer o retorno e foi surpreendido pelos disparos. Segundo a polícia, "o autor dos disparos reagiu com violência após uma tentativa frustrada de ultrapassagem". >

Além da jovem, o motorista também foi baleado, na perna. Ela estava com três irmãos menores de idade no carro durante o crime. >

"As investigações avançam de forma sólida e conseguimos identificar e localizar um dos suspeitos do crime. Seguiremos com as diligências para responsabilizar todos os envolvidos”, disse o delegado Antônio Sena, titular da 4ª DH.>