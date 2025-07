TIME DEFINIDO

Com duas mudanças forçadas, Vitória está escalado para encarar o Botafogo

Com os desfalques de Halter e Baralhas, Edu e Ryller começam entre os titulares

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 20:50

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória já está escalado para encarar o Botafogo, nesta quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada do Brasileirão. Ainda com pouco tempo de trabalho, o técnico Fábio Carille optou por não fazer muitas mudanças no time e manteve a base da equipe titular que perdeu para o Internacional na rodada passada. >

As únicas alterações se deram pelos desfalques de Lucas Halter, que pertence à equipe carioca e não pode atuar, e Baralhas, que está suspenso por ter tomado o terceiro cartão amarelo diante do Colorado. O treinador Rubro-negro optou por substituir o zagueiro com Edu e o volante com Ricardo Ryller. >

Dessa forma, o Leão da Barra vai a campo com: Lucas Arcanjo, Raúl Cáceres, Edu, Zé Marcos e Maykon Jesus; Ricardo Ryller, Willian Oliveira, Ronald e Matheuzinho; Lucas Braga e Renato Kayzer. >