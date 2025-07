ESPERANÇA DE LEÃO

Com ataque pouco inspirado, Vitória enfrenta o Botafogo para travar sequência negativa

Confronto contra os cariocas ocorre nesta quarta-feira (16), a partir das 21h30

Alan Pinheiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 05:15

Vitória enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Sete jogos sem vencer. Em meio a uma crise que rendeu mudança no comando técnico da equipe, o Vitória tem mais uma chance de impedir a sequência negativa de crescer na temporada. Na noite desta quarta-feira (16), os rubro-negros viajam ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, no estádio Nilton Santos. A partida, válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, inicia às 21h30.>

Novamente na zona de rebaixamento da Série A, o Leão entra em campo na 18º posição, com 11 pontos. Já o Alvinegro vive o momento inverso à equipe rubro-negra, pois se encontra na 6ª colocação da tabela, com 21 pontos somados em 12 jogos disputados. Apesar da tarefa difícil, um resultado positivo no Rio de Janeiro deixaria o clube baiano momentaneamente fora da degola, já que o confronto entre Juventude e Vasco foi adiado. >

Um triunfo diante do Fogão também representaria o fim duas sequências negativas do time na temporada. Além de somar sete jogos seguidos sem conseguir vencer, o Leão está há seis jogos completos sem conseguir marcar gols. O último gol do Leão da Barra foi marcado por Renato Kayzer, na derrota por 2x1 para o Bahia, pela 9ª rodada do Brasileirão. Desde então, já se passaram 540 minutos de bola rolando, fora acréscimos, sem que o time balançasse as redes.>

Recém contratado pelo Vitória, o centroavante Renzo López chegou ao clube para reforçar o setor ofensivo em meio a uma seca do ataque. Durante sua apresentação, o jogador avaliou positivamente o elenco do clube. Apesar dos resultados recentes, o jogador acredita que o desempenho da equipe não é ruim.>

“Eu assisti a muitos jogos do Vitória. Mas, nos últimos dois jogos, foi ruim perder no último lance. Não achei que a equipe foi mal. Fizemos bons cruzamentos. Acho que a sorte vai mudar. Não tenho dúvidas de quando a bola chegar na área vamos estar bem para finalizar. Vim para dar o melhor e ajudar a equipe no que precisar. Tomara que seja fazendo muitos gols. Mas as pessoas podem ficar tranquilas porque é um time de muita qualidade, com jogadores trabalhadores. Quem entrar, vai dar tudo pela camisa”, disse.>

Em seu segundo confronto à frente do Vitória, o treinador Fábio Carille não vai poder contar com o volante Baralhas, que recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e deve ser substituído por Ricardo Ryller. Além dele, o zagueiro Lucas Halter, que está emprestado pelo Botafogo, não joga e pode dar lugar a Edu. O meia Pepê, que entrou contra o Internacional, ficou de fora da lista de relacionados e não enfrenta os cariocas.>

Neris (transição) e Jamerson (lesão no joelho) continuam como desfalques. Em contrapartida, o meia Rúben Rodrigues foi regularizado e a tendência é de que o português faça sua estreia como jogador do Leão diante do Botafogo. Além do novo contratado, o atacante Erick e os jovens Kauã Victor e Edenílson são novidades na lista de relacionados.>