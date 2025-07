ATAQUE INOFENSIVO

Sem balançar as redes há seis jogos, Vitória iguala pior marca do século

Com a improdutividade ofensiva, o Leão da Barra também se aproxima da maior sequência sem vitórias do século

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 06:30

O momento do Vitória é de profunda crise. Eliminado de todas as competições, de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com vários nomes deixando o clube e poucos reforços chegando, o Leão da Barra vive, provavelmente, seu pior momento desde de 2021, quando acabou rebaixado para a Série C. Não à toa, há seis jogos sem marcar e sete sem vencer, a equipe está perto de superar algumas marcas negativas que remetem aquela temporada. >

O último gol do Leão da Barra foi marcado por Renato Kayzer, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, pela 9ª rodada do Brasileirão. Desde então, já se passaram 540 minutos de bola rolando, fora acréscimos, sem que o time balançasse as redes. Com isso, o Vitória iguala a pior seca ofensiva do século, registrada entre a 24ª e a 29ª rodada da Série B de 2021, quando somou três empates, três derrotas e nenhuma bola nas redes adversárias. >

Graças ao desempenho ofensivo inexistente, o time também está perto de igualar recordes negativos de jogos sem vitórias. Há quase dois meses sem levar a melhor sob um adversário, caso o time não quebre o jejum nesta quarta-feira (16), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão, igualará três das piores séries sem vitórias do clube no século.>

Essas sequências ocorreram entre: >

Julho e agosto de 2021: 8 jogos (4 empates e 4 derrotas) >

Abril e junho de 2017: 8 jogos (3 empates e 5 derrotas) >

Maio e julho de 2014: 8 jogos (4 empates e 4 derrotas) >

Vale lembrar que, em 2021, o clube ainda teve outra sequência de sete jogos sem vencer, entre junho e julho, interrompida por uma vitória solitária sobre a Ponte Preta, no Barradão, com gol de Pablo Siles. Ou seja, somando as duas séries daquele ano, foram 16 jogos com apenas um triunfo. >

Para igualar a pior sequência sem vitórias da história do clube, o Vitória precisaria seguir sem vencer por mais sete rodadas. Apenas assim alcançaria o recorde negativo registrado entre fevereiro e maio de 2019, quando ficou 13 jogos sem triunfos, somando sete empates e seis derrotas. Neste século, o time também acumulou outras longas séries sem vitória: foram 11 partidas entre outubro de 2018 e janeiro de 2019, 10 jogos entre abril e junho de 2024, e 9 confrontos sem vencer entre setembro e novembro de 2020.

Diante desse cenário desolador, o técnico Fábio Carille, recém-chegado ao comando, tenta manter o otimismo. Embora ainda não tenha tido tempo para implementar sua filosofia de jogo, acredita que a recuperação é possível.>