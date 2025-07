EL PATRÓN

Em meio à seca de gols, Renzo López é a nova esperança do ataque do Vitória

Atacante uruguaio é apresentado oficialmente e promete empenho para tirar o Leão da crise na temporada

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de julho de 2025 às 15:23

Apresentação de Renzo López Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória atravessa um momento delicado, vivendo a pior seca de gols do clube neste século. Já são sete jogos sem vencer na temporada e a equipe na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 11 pontos conquistados. Em meio à crise, uma das esperanças para mudar esse cenário é o atacante Renzo López. O uruguaio, que estreou na derrota para o Internacional, foi oficialmente apresentado nesta terça-feira (15). >

Com 31 anos e 82 gols marcados em 266 partidas como profissional, Renzo traz consigo um histórico de faro de gol por onde passou. Essa experiência o credencia como peça importante na tentativa do time de voltar a balançar as redes com mais frequência. Sabendo da responsabilidade que carrega, ele garante estar pronto para o desafio.>

“Não sinto pressão. Sinto alegria. Vou dar o meu melhor. Se todo mundo der o seu melhor, como todos estão dando, vamos melhorar. Temos bons jogadores, tanto Kayzer, Carlinhos. Não tenho dúvida que a gente vai dar um jeito e mudar a situação do clube para alcançar os objetivos”, afirmou o atacante em entrevista coletiva.>

Com passagens por clubes como Tigre (Argentina), Montevideo Wanderers, Plaza Colonia, Sud América, Racing, Nacional e Rentistas (Uruguai), além do O'Higgins (Chile), Renzo vive agora sua primeira experiência no futebol brasileiro. Apesar disso, demonstra conhecimento sobre o Campeonato Brasileiro e mantém a confiança em ajudar o Vitória a reagir na competição.>

“O futebol brasileiro é muito forte. Todos os anos, a disputa na tabela de baixo é muito grande. Eu sempre assisti ao futebol brasileiro. E qualquer time pode subir duas posições e ir para a Copa Sul-Americana. É um torneio muito disputado. A gente vai dar um jeito, melhorar e terminar o mais acima possível. Espero uma temporada de muitos gols no Leão para ajudar o time a se livrar do rebaixamento”, projetou.>

Último treino do Vitória antes de enfrentar o Botafogo 1 de 5

Renzo também mostrou estar bem informado sobre o próprio Vitória, lembrando do bom desempenho do time na temporada passada, quando o artilheiro foi Alerrandro, com 15 gols. No entanto, evita comparações e reforça o foco em estar bem fisicamente para contribuir.>

“Soube que Alerrandro foi muito bem ano passado. Minha meta é ficar o melhor possível fisicamente para ajudar o time. E terminar da melhor maneira possível, se possível fazendo gols. Sempre um jogador coloca metas, mas eu não gosto de falar. Quero jogar, ajudar o time e fazer muitos gols”, declarou.>

Com passagens pelo futebol saudita — no Al Batin, em 2023, e no Al Fayah, em 2025 —, Renzo também já conhecia o técnico Carille, que também treinou equipes na Arábia Saudita, como Al-Wehda e Al-Ittihad. Essa familiaridade pode facilitar sua adaptação ao novo ambiente.>

“Conhecia o Carille. Ele trabalhou em muitos times de fora. É muito melhor se ele me conhece, vai saber tirar o seu melhor. Falei com ele. É muito diferente chegar, trocar de treinador. O time ficou mal com a saída do treinador [Thiago Carpini], mas tem que virar a página. Tenho muita certeza que vai dar muito certo e tudo vai ficar mais positivo”, iniciou o atacante. >