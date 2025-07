DESFALQUE SENTIDO

Ceni lamenta ausência de Willian José no empate contra o América de Cali: ‘Faz muita falta’

Com 23 finalizações e sem referência no ataque, Tricolor frustra torcida e sai sem vantagem

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 19:15

Entrevista de Rogério Ceni após Bahia 0 x 0 América de Cali Crédito: Letícia Martins/Bahia

Com o Bahia vindo de uma sequência de seis triunfos consecutivos, a torcida tricolor chegou ao confronto com o América de Cali, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, repleta de expectativas. No entanto, o empate sem gols na Arena Fonte Nova acabou frustrando os torcedores, que se mostraram insatisfeitos com a atuação da equipe. >

Para o técnico Rogério Ceni, a ausência do atacante Willian José — desfalque por conta de uma entorse no tornozelo — foi um dos principais fatores que impediram o Bahia de conquistar uma vantagem para o jogo de volta. Artilheiro do time na temporada, com nove gols marcados, o centroavante é visto como peça fundamental, especialmente contra defesas mais fechadas.>

“O Willian faz muita falta, principalmente quando o adversário joga em linha baixa. Ele pode fazer o pivô, tem muita técnica. Não era jogo de atacar espaço. [...] A gente fez o melhor que podia. Os jogadores são capacitados para isso. Contra um time que defende em linha baixa, o Willian fez falta para fazer mais presença na área”, analisou o comandante tricolor após a partida.>

Sem poder contar com seu principal centroavante, Ceni optou por escalar um ataque mais leve. Lucho começou como referência no setor ofensivo, depois Erick Pulga cumpriu a função. Apesar da ausência de gols, o Bahia teve boa produção ofensiva: foram 23 finalizações ao todo, sete delas exigindo intervenção do goleiro adversário.>

“Finalizamos muitas vezes, mas não tão bem. A gente sofreu por não ter uma referência na área, giramos muito a bola, tentamos, tivemos a bola na trave do Kayky. Eles defenderam com linha muito baixa. Fizemos o que era possível, controlamos o jogo e agora é brigar pela classificação fora de casa”, comentou o treinador.>

Rogério Ceni já indicou que a presença de Willian José na próxima partida é improvável. O Bahia enfrenta o Fortaleza neste sábado (19), na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A participação do atacante também é incerta no duelo de volta contra o América de Cali, marcado para a próxima terça-feira (22), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Santiago de Cali.>

Quem está fora do confronto na Colômbia é Everton Ribeiro, expulso já nos acréscimos após o árbitro de vídeo (VAR) identificar uma cotovelada em um jogador adversário.>