GAROTO PRODIGIO

Lamine Yamal herda lendária camisa 10 do Barcelona e assina renovação até 2031

Joia da base, atacante de 18 anos assume número histórico após saída de Ansu Fati e projeta novos títulos com o clube

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de julho de 2025 às 20:24

Lamine Yamal e Joan Laporta, presidente do Barcelona Crédito: Divulgação/FC Barcelona

A jovem estrela do Barcelona e da Seleção Espanhola, Lamine Yamal, recebeu nesta quarta-feira (16) a emblemática camisa 10 do clube catalão, usada anteriormente por ídolos como Lionel Messi, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Diego Maradona. A entrega do novo número ocorreu durante evento oficial no Camp Nou, que também marcou a assinatura do contrato de renovação do jogador até junho de 2031. >

Aos 18 anos recém-completados, Yamal torna-se o jogador mais jovem a vestir a camisa mais simbólica da história blaugrana desde Messi. “Messi fez o seu caminho, eu vou fazer o meu. Agora, a camisa 10 passa de Ansu para Lamine”, declarou o atacante à imprensa, na loja oficial do clube. “É um sonho desde pequeno. Tanto eu como minha família estamos muito felizes. O Barcelona é minha vida, é minha casa. Estou aqui desde os 7 anos”, afirmou também ao canal oficial do Barça.>

mural no bairro de Rocafonda, em Barcelona, foi erguido em homenagem ao novo camisa 10 Barça Crédito: Divulgação/FC Barcelona

Ídolos no espelho e desafios futuros

Em meio à emoção da conquista pessoal, Yamal fez questão de lembrar seus ídolos no clube: “Eu guardaria tudo de cada um deles e sou grato pelo que eles deram ao clube”, disse, referindo-se a Messi, Ronaldinho e Rivaldo. >

Apesar do peso do número, o jovem afirma estar preparado e já projeta novos objetivos: “Eu não venci a Champions, então meu desafio é vencê-la. E também a Copa do Mundo. Temos que continuar crescendo porque somos uma equipe muito jovem, mas também temos que nos divertir. Quando todos nos divertimos, jogamos melhor e vencemos”.>

Yamal também revelou ter pouco apego à opinião pública: “Tanto as críticas quanto os elogios são indiferentes para mim se não vierem de pessoas da minha família. Tento aproveitar o futebol todos os dias, mostrar do que sou capaz, e pronto”.>

De promessa a protagonista

Formado em La Masia, o jogador estreou pelo profissional em 2023, aos 15 anos, vestindo a camisa 41. Desde então, soma 106 partidas, 25 gols e 28 assistências pelo Barcelona. Já conquistou duas edições de LaLiga, uma Copa do Rei e uma Supercopa da Espanha. Em 2024, foi campeão da Eurocopa pela seleção espanhola, em campanha que teve Yamal como protagonista. >

Na temporada passada, o camisa 27 deu lugar ao número 19, que Messi usou entre 2005 e 2008. Agora, assume a 10, que estava com Ansu Fati desde a saída de Messi para o PSG, em 2021. Fati, que chegou a ser apontado como herdeiro natural do argentino, sofreu com lesões e foi emprestado ao Monaco no início de julho.>

Polêmica extracampo

A nova fase de Yamal, no entanto, também coincide com uma polêmica recente. No último fim de semana, o jogador comemorou seu aniversário de 18 anos em uma festa particular que contou com a presença de animadores com nanismo. O caso repercutiu negativamente na Espanha, e o Ministério de Direitos Sociais pediu que o Ministério Público investigue o evento, após denúncia da Associação de Pessoas com Acondroplasia e Outras Displasias Esqueléticas (ADEE). >

Questionado sobre o episódio, o atacante respondeu de forma direta: “Trabalho no Barça, mas quando estou longe do centro de treinamento, aproveito a minha vida”. >

Próximos passos

Ao lado da avó e de familiares, Yamal recebeu a nova camisa no Camp Nou e celebrou não apenas o número histórico, mas o futuro que se projeta com o clube. “Espero que seja um caminho muito longo e repleto de vitórias. Quero continuar ganhando porque sou jovem e tenho muita vontade de jogar no novo Camp Nou”, afirmou o novo camisa 10. >