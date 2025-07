É DO LEÃO

Vitória oficializa a contratação do volante português Rúben Ismael

Jogador chega ao rubro-negro com contrato até o junho de 2028

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 17:34

Volante português Rúben Ismael é o novo reforço do Vitória Crédito: Divulgação/Moreirense

O Vitória oficializou a contratação do volante português Rúben Ismael para reforçar o plantel comandado pelo técnico Fábio Carille no restante do Campeonato Brasileiro. O novo atleta do Leão assinou contrato até junho de 2028. O anúncio da contratação ocorreu nesta quinta-feira (17), através das redes sociais do clube rubro-negro.>

O português será o segundo jogador da Europa no atual elenco do clube, que já conta com Rúben Rodrigues. No novo clube, Rúben Ismael terá a concorrência de Gabriel Baralhas, Willian Oliveira, Ricardo Ryller, Pepê e Ronald no meio de campo. Vale lembrar que o jogador precisa ter o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para conseguir estrear pelo Vitória.>

Natural de Pardilhó, vila de Portugal que se localiza no distrito de Aveiro, Rúben Ismael vai ter a sua primeira experiência fora do Velho Continente e de seu próprio país. O volante de 26 anos começou sua trajetória no CB Estarreja, filial do Benfica para jogadores mais jovens. Passou por outras equipes pequenas do país lusitano até ter sua primeira sequência na equipe Sub-23 do Feirense, onde completou 33 jogos em uma temporada.>

De lá, vestiu as camisas de FC Felgueiras, Mafra e Nacional, além do Moreirense – último clube que representou antes de chegar ao Leão. Pelo clube de Moreira de Cónegos, esteve em campo por quatro temporadas, somando 65 jogos disputados, um gol e uma assistência. >