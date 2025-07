ESPERAVA MAIS

Carille valoriza ponto contra Botafogo, mas desaprova desempenho do time: 'Não agradou'

Técnico Rubro-negro reconhece desempenhou fraco da equipe, que chega ao oitavo jogo sem vencer e segue no Z-4

O empate sem gols contra o Botafogo deixou sentimentos mistos para o Vitória. Embora o resultado fora de casa, diante do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, esteja longe de ser considerado ruim, ele ampliou para oito a sequência de jogos sem vitória e manteve o time na zona de rebaixamento, com 12 pontos, ocupando a 17ª colocação. >

O desempenho da equipe diante do Fogão também não agradou o técnico Fábio Carille. Após um primeiro tempo ruim, em que o Vitória sofreu 12 finalizações — cinco delas no alvo — e praticamente não ameaçou o campo adversário, a equipe foi mais equilibrada defensivamente na etapa final, mas seguiu demonstrando grande limitação ofensiva.>

“Não agradou, sabemos que a gente pode mais. Falei para a gente comemorar esse ponto sabendo que a gente precisa melhorar, essa foi a conversa no vestiário. Vamos melhorar com trabalho, confiança, e nós da comissão abraçando todos para que eles façam o melhor”, analisou o comandante rubro-negro em coletiva após a partida.>

Sem balançar as redes mais uma vez, o Leão da Barra chegou a sete jogos seguidos sem marcar e alcançou a maior sequência sem gols do clube neste século. Embora apenas dois desses jogos tenham sido sob o comando de Carille, o técnico já identificou o problema ofensivo da equipe e sabe o que precisa ser feito para revertê-lo.>

Uma das opções para o confronto contra o RB Bragantino, neste domingo (20), às 16h30, no Barradão, pela 15ª rodada do Brasileirão, é a entrada de Erick desde o início. Quando acionado no segundo tempo diante do Botafogo, o camisa 33 ajudou o time a sair mais do campo de defesa e a reter a bola no setor ofensivo.>