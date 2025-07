VÃO VIRAR DESFALQUE?

Matheuzinho e Pepê são julgados pelo STJD por expulsões no Brasileirão

Meio-campistas poderiam pegar gancho de até 12 jogos, mas receberam punições mais brandas

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de julho de 2025 às 16:06

Matheuzinho e Pepê Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou, nesta quinta-feira (17), os casos dos jogadores Pepê e Matheuzinho, por lances expulsos na 8ª e 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os dois poderiam pegar até 12 jogos de suspensão, mas receberam punições mais leves. >

Matheuzinho foi punido com uma partida de suspensão por uma cotovelada em Paulinho, durante o confronto contra o Vasco, válido pela 8ª rodada. A Procuradoria denunciou o atleta com base no Artigo 254 do CBJD (jogada violenta), enquanto a defesa rubro-negra pediu a absolvição. O relator inicialmente sugeriu duas partidas, mas o plenário reduziu a pena para um jogo – já cumprido automaticamente após a expulsão. Com isso, o camisa 10 está liberado para voltar a jogar.>

Situação diferente vive o meia Pepê, que recebeu quatro jogos de suspensão após ser expulso no clássico contra o Bahia, pela 9ª rodada, por acertar um soco no joelho de Acevedo. A denúncia foi feita com base no Artigo 254-A do CBJD (agressão física durante a partida). A defesa do Vitória tentou desclassificar o lance para o Artigo 250 (ato hostil), mas o pedido não foi aceito. O relator acolheu parcialmente o parecer da Procuradoria e aplicou a pena mínima de quatro partidas, confirmada pela comissão disciplinar.>