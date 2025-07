DECISÃO DO STJD

Dudu é punido com seis jogos de suspensão por conduta misógina contra Leila Pereira

Atacante do Atlético-MG também recebeu multa de R$ 90 mil por publicação ofensiva nas redes sociais

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 17:10

Dudu e Leila Pereira Crédito: Pedro Souza/Atlético-MG e Reprodução/Redes Sociais

A 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou, nesta sexta-feira (18), o atacante Dudu, do Atlético-MG, por conduta discriminatória de caráter misógino direcionada à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Por unanimidade, os auditores decidiram aplicar uma suspensão de seis partidas em competições organizadas pela CBF, além de multa no valor de R$ 90 mil. A decisão é de primeira instância e ainda pode ser contestada por meio de recurso. >

A punição se baseia no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de atos discriminatórios, ultrajantes ou desdenhosos por motivo de raça, cor, sexo, origem, idade ou condição de pessoa idosa ou com deficiência. A denúncia foi motivada por uma publicação de Dudu nas redes sociais no início de 2025, considerada ofensiva por diversas entidades, entre elas a União Brasileira de Mulheres (UBM), que levaram o caso ao tribunal esportivo.>

Durante o julgamento, o procurador Ronald Siqueira Barbosa Filho sustentou que a postagem de Dudu extrapolou os limites da liberdade de expressão ao atacar diretamente Leila Pereira com insinuações misóginas. No conteúdo, o jogador questionava a legitimidade da dirigente e utilizava expressões como “todo mundo sabe como ela chegou a ser presidente do Palmeiras”, além da sigla ofensiva "VTNC". Para o procurador, tais declarações buscaram desqualificar a presidente com base em sua condição de mulher e figura de autoridade no esporte.>

A relatora do caso, Renata Baldez, propôs inicialmente a suspensão de seis partidas e multa de R$ 60 mil. Os auditores Ramon Rocha e Raoni Vita acompanharam a relatora, mas o presidente da comissão, Paulo Ceo, sugeriu o aumento da multa para R$ 90 mil, justificando a medida com base na condição financeira do jogador e no alcance da publicação — feita em um perfil com mais de dois milhões de seguidores e repercutida amplamente pela imprensa. A sugestão foi acatada por unanimidade.>

Leila Pereira esteve presente na sessão e declarou ter se sentido atacada verbalmente por ser mulher e dirigente esportiva, destacando o impacto público da publicação. Dudu não compareceu, alegando compromisso com o Atlético-MG na Colômbia pela Copa Sul-Americana. No entanto, o jogador enviou um vídeo em que pediu desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas, afirmando não ter tido a intenção de atacar Leila diretamente.>

Leila Pereira prestando depoimento no STJD Crédito: Reprodução

Conflito também avança na Justiça comum

Paralelamente à decisão do STJD, o embate entre Leila Pereira e Dudu também se desenrola na esfera judicial. A presidente do Palmeiras ingressou com uma ação cível por danos morais contra o atleta. Por outro lado, Dudu apresentou uma queixa-crime na 13ª Vara Criminal de São Paulo, alegando ter sido ofendido por Leila em declarações públicas. A audiência de conciliação entre as partes está marcada para o dia 26 de agosto.>

Entenda o conflito

O conflito entre Leila Pereira e Dudu ganhou força em 2024, quando o atacante chegou a firmar um pré-acordo com o Cruzeiro, mas voltou atrás e permaneceu no Palmeiras por mais alguns meses. Ao fim da temporada, o jogador acabou rescindindo contrato com o clube alviverde. A presidente Leila não poupou críticas e declarou publicamente que “Dudu saiu pela porta dos fundos”. >

Postagem de Dudu direcionada à Leila Crédito: Reprodução

A resposta do jogador veio de forma direta e polêmica nas redes sociais. Em publicação que marcava o perfil de Leila, Dudu rebateu: “O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo! Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. VTNC.”>

Publicação de Dudu criticando Leila Crédito: Reprodução