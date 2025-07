DE VOLTA AOS TRABALHOS

Com presença dos novos reforços, Vitória inicia preparação para enfrentar Bragantino

Equipe se reapresenta no CT Manoel Pontes Tanajura com treinos técnicos e táticos visando o duelo deste domingo (20), às 16h, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:00

Treino Vitória (18/7) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após empatar com o Botafogo no Rio de Janeiro, o elenco do Vitória se reapresentou na manhã desta sexta-feira (18), no CT Manoel Pontes Tanajura, para iniciar a preparação para o duelo contra o RB Bragantino, neste domingo (20), às 16h, no Barradão, pela 15ª rodada do Brasileirão. >

A programação do dia começou cedo, com a apresentação dos atletas às 8h30. Em seguida, o grupo assistiu a um vídeo na sala de imprensa do Estádio Barradão, parte do processo de análise e ajustes para o próximo compromisso na Série A.>

Depois, os jogadores desceram para os campos do CT, dando início à sequência de atividades comandadas pela comissão técnica. Sob chuva, o dia de treinos foi dividido em etapas específicas.>

A primeira parte contou com aquecimento comandado pelo preparador físico César Mendes. Na sequência, o elenco realizou exercícios de troca de passes, focando em movimentação e entrosamento.>

No campo 2, o técnico Fábio Carille liderou um treino tático com foco defensivo, exclusivo para os jogadores considerados titulares. Após a atividade, esses atletas foram liberados. Paralelamente, no campo Bebeto Gama, o assistente técnico Leandro da Silva, o Cuca, conduziu um trabalho voltado para ações ofensivas e finalizações com os demais jogadores.>

Encerrando a manhã, os atletas participaram de um treino em campo reduzido, no formato 8 contra 8, para estimular dinâmica, reação rápida e tomada de decisão em espaços curtos. Os goleiros também realizaram atividades específicas com os treinadores Itamar Ferreira e Paulo Musse.>

Enquanto isso, os três novos reforços, o volante portugueis Rúben Ismael, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra e Romarinho, treinaram em separado, sob supervisão do preparador César Mendes. Já o zagueiro Neris, participou de trabalhos de transição física após se recuperar de uma lesão muscular. >