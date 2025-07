OS REFORÇOS NÃO PARAM

Vitória oficializa a contratação de Romarinho, atacante ex-Corinthians

Atleta de 34 anos assinou contrato com o clube até junho de 2026

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:03

Anúncio de Romarinho Crédito: Divulgação/EC Vitória

O Vitória oficializou a contratação do atacante Romarinho para reforçar o plantel comandado pelo técnico Fábio Carille no restante do Campeonato Brasileiro. O novo atleta do Leão assinou contrato até julho de 2026. O anúncio da contratação ocorreu nesta sexta-feira (18), através das redes sociais do clube rubro-negro. >

O atleta de 34 anos chega como uma opção experiente para o setor ofensivo do Vitória, que já conta com nomes como Osvaldo, Cantalapiedra, Fabri, Lucas Braga, Erick, Léo Pereira, Renato Kayzer, Renzo López e Carlinhos. Vale lembrar que o jogador precisa ter o nome regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para conseguir estrear pelo clube baiano.>

Natural de São Paulo, Romarinho retorna ao futebol brasileiro após quase 11 anos atuando no Oriente Médio. O atacante de 34 anos iniciou sua carreira no Bragantino até chegar ao Corinthians, onde ficou entre 2012 e 2014, conquistando títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes. Depois de deixar o Timão, passou por clubes como Al-Jaish (Catar) e Al Jazira (Emirados Árabes).>