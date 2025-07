PAREDÃO

Entre altos e baixos na temporada, Lucas Arcanjo é o goleiro com mais defesas no Brasileirão

Apesar de falhas decisivas em copas, goleiro rubro-negro soma 53 defesas em 13 jogos e lidera estatísticas no campeonato nacional

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 06:00

Lucas Arcanjo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A vida de um atleta de futebol é marcada por altos e baixos, especialmente para os goleiros. Quando fazem grandes defesas, muitas vezes recebem pouco reconhecimento, mas quando cometem erros, são alvo de duras críticas. É justamente esse cenário que Lucas Arcanjo tem enfrentado nesta temporada. >

Responsável por falhas que custaram a eliminação do Vitória na Copa Sul-Americana e na Copa do Nordeste, o arqueiro rubro-negro também lidera o ranking de defesas no Campeonato Brasileiro e é um dos melhores, talvez o melhor, jpogador da equipe no certame. >

Cria da Toca, Arcanjo estreou na equipe principal em 2019 e, desde então, já disputou 210 partidas pelo clube, se tornando o segundo goleiro com mais jogos na história do Vitória, atrás apenas de Borges, que atuou em 293 partidas entre 1982 e 1995.>

Com apenas 26 anos, o goleiro já acumula uma longa trajetória marcada por diferentes momentos no clube. Entre eles, certamente estão os episódios amargos das eliminações nas competições regionais e continentais deste ano.>

Na última rodada da fase de grupos da Sul-Americana, contra a Universidad Católica, em Quito, no Equador, Arcanjo protagonizou um lance infeliz. Ao tentar dominar uma bola recuada por Baralhas, falhou e acabou vendo a bola cruzar a linha do gol. O Vitória, que precisava apenas de um empate para se classificar, acabou eliminado com a derrota por 1 a 0.>

Mais recentemente, nas quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Confiança, o goleiro voltou a ser decisivo de forma negativa. Aos 45 minutos do segundo tempo, após um chute de média distância, Arcanjo foi traído pela curva da bola, que entrou no meio do gol. Sem conseguir reagir, o Vitória foi eliminado dentro do Barradão por uma equipe da Série C.>

Por outro lado, no Campeonato Brasileiro, Arcanjo tem sido um dos destaques do time e já garantiu pontos importantes com suas defesas. Na última rodada, contra o Botafogo, fez sete defesas, quatro delas consideradas difíceis, e foi peça fundamental no empate sem gols.>

Os números reforçam o bom momento do goleiro na competição. Com 53 defesas em 13 partidas, sendo 30 em finalizações de dentro da área, Arcanjo lidera o ranking de defesas no Brasileirão. Segundo a plataforma Sofascore, é também o goleiro que mais evitou gols, com base na métrica de gols esperados. De acordo com os dados, ele deveria ter sofrido 4,33 gols a mais do que os 13 que tomou até agora.>