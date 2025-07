CONTESTADO

Pressão da torcida do Bahia sobre Cauly cresce em meio a fase ruim do meia

Camisa 8 vem sendo alvo de criticas da torcida, mas recebe apoio do técnico Rogério Ceni

Uma das primeiras grandes contratações do Bahia na “era City”, Cauly foi peça-chave na campanha que garantiu a permanência do clube na Série A em 2023. Com bom desempenho e papel de líder técnico, o camisa 8 rapidamente conquistou o carinho da torcida tricolor. No entanto, desde a temporada passada, o meia passou a ser alvo de críticas cada vez mais frequentes por parte dos torcedores. >