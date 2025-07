BRASILEIRÃO

Fortaleza x Bahia: onde assistir, horário e escalações

Válida pela 15ª rodada do Brasileirão, a partida será disputada neste sábado (19), na Arena Castelão, em Fortaleza, às 16h

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 18:00

Bahia Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Fortaleza e Bahia se enfrentam neste sábado (19), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Fortaleza x Bahia ao vivo

A partida entre Fortaleza e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

>

Fortaleza

O Fortaleza atravessa um momento de forte pressão, que culminou na demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda. O argentino deixou o comando após a derrota para o Ceará. Para seu lugar, o clube anunciou o português Renato Paiva, com contrato até o fim de 2026. O Leão ocupa a vice-lanterna da Série A, com apenas 10 pontos — três a menos que o primeiro time fora da zona de rebaixamento. >

Bahia

O Bahia vive momento oposto. Com 24 pontos em 13 jogos, ocupa a quarta colocação do campeonato. São sete vitórias, três empates e três derrotas, com um aproveitamento de 61%. A equipe vem de sequência positiva e se mantém firme na briga pelas primeiras posições da tabela. >

Prováveis escalações de Fortaleza x Bahia

Fortaleza: Magrão; Brítez, Kuscevic, Gaston Ávila e Diogo Barbosa; Martínez, Matheus Pereira e Lucas Sasha; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico Renato Paiva.>

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Michel Araújo e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni. >

Ficha do Jogo

Jogo: Fortaleza x Bahia >

Campeonato: Série A do Campeonato Brasileiro 2025>

Rodada: 15ª rodada>

Data: Sábado, 19 de julho de 2025>

Horário: 16h (de Brasília)>

Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE>

Onde assistir: Premiere>

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)>

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)>