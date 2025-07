CLÁSSICO NORDESTINO

Com desfalques, Bahia encerra preparação e viaja para encarar o Fortaleza

Tricolor encerra preparação com treino tático, encara desfalques importantes e busca manter sequência de vitórias contra adversário pressionado

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 15:30

Treino Bahia (18/7) Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

O Bahia finalizou, na manhã desta sexta-feira (18), a preparação para o confronto contra o Fortaleza, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foi apenas o segundo dia de treinos no CT Evaristo de Macedo visando a partida, que acontece neste sábado (19), às 16h, na Arena Castelão, em Fortaleza. >

Antes de irem a campo, os jogadores participaram de uma atividade no auditório, onde assistiram a um vídeo com análise do técnico Rogério Ceni. O conteúdo abordou erros e acertos do último duelo contra o próprio Fortaleza, disputado há dez dias.>

No gramado, o treinador comandou uma sequência de trabalhos técnicos e táticos. A primeira parte da atividade foi realizada em campo reduzido, com o elenco dividido em dois grupos. Em seguida, Ceni organizou um treino em campo aberto, promovendo confrontos entre duas equipes e paralisando a movimentação em diversos momentos para corrigir o posicionamento dos atletas.>

Na etapa final, apenas um time participou de um trabalho específico de ajustes táticos, tanto com quanto sem a bola. Para encerrar, os jogadores fizeram um treino de finalizações, com simulações de jogadas ofensivas.>

Treino Bahia (18/7) 1 de 7

A delegação tricolor embarca na tarde desta sexta para a capital cearense. Após a partida contra o Fortaleza, o elenco seguirá direto para a Colômbia, onde enfrentará o América de Cali, na próxima terça-feira (22), pela Copa Sul-Americana.>

Apesar da expectativa de escalar força máxima após poupar titulares no meio de semana, Rogério Ceni ainda precisa lidar com possíveis desfalques. O atacante Willian José é dúvida devido a uma torção no tornozelo. Já o meio-campista Jean Lucas está suspenso, mas o clube aguarda resposta sobre um pedido de efeito suspensivo. Ambos viajaram com a delegação. >

Além deles, Kanu e Erick, lesionados, e Rezende, em fase de transição, também são desfalques.>