SALVADOR

Clínica de emagrecimento terá que pagar R$ 10 mil após sócia chamar funcionária de gorda

Decisão da Justiça em segunda instância manteve indenização por assédio moral

A Justiça baiana manteve a condenação de uma clínica de estética de Salvador ao pagamento de R$ 10 mil por danos morais a uma biomédica que trabalhava na empresa. A decisão é da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA), que reconheceu que a funcionária foi coagida a pedir demissão após sofrer repetidos episódios de assédio moral e discriminação estética. >

A trabalhadora contou que, diante da pressão e do abalo emocional, sentiu-se coagida a pedir demissão. Na Justiça, pediu a anulação do pedido de desligamento e uma compensação pelos danos sofridos. Mesmo notificada, a empresa não compareceu à audiência. A sentença da 26ª Vara do Trabalho de Salvador responsável considerou o pedido de demissão inválido e determinou o pagamento da indenização, reconhecendo o encerramento do contrato como dispensa sem justa causa.>