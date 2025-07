FOGO

Bombeiros encerram combate a incêndio em prédios no Comércio; rescaldo durou 37h

A ocorrência, de grande proporção, mobilizou mais de 50 bombeiros e 15 viaturas

Os bombeiros militares encerraram na tarde desta sexta-feira (18) o trabalho de rescaldo após o incêndio no bairro do Comércio, em Salvador, que atingiu quatro prédios, incluindo o casarão onde funcionava a antiga loja A Lâmpada, e interditou ao menos 20 por conta dos impactos e riscos. Ninguém se feriu na ocorrência.>

“Por causa da alta complexidade das edificações, nós atuamos com bastante cautela também pelo risco de desabamento. Utilizamos técnicas de resfriamento. Conseguimos confinar as chamas e consequentemente a extinção do fogo. Durante toda a operação, mantivemos o monitoramento dos quatro imóveis e das edificações vizinhas”, explicou a tenente-coronel BM Érica Prado, comandante do 1º BBM, em Salvador. >